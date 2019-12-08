Вызов принят: у Усика заявили, что готовы к бою с Джошуа за титул WBO

Промоутер Александра Усика Александр Красюк отреагировал на заявление президента WBO Пако Валькарселя. Последний сказал, что Энтони Джошуа должен провести защиту титула WBO против Александра Усика в течение 180 дней.

Красюк в своем инстаграме опубликовал заявление Пако Валькарселя о бое Джошуа – Усик и написал, что "вызов принят".

Это интересно: Британский Кличко: итоги реванша Джошуа – Руис

Энтони Джошуа уже выразил готовность в следующем поединке встретиться с Усиком. "Нет проблем", – ответил Джошуа на заявление главы WBO.

Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days...



'Let's rock and roll, no problem'pic.twitter.com/7p6lrem1Yq — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) 8 декабря 2019 г.

Как свои последние бои провели Джошуа и Усик?

7-го декабря Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса. Бой состоялся в Саудовской Аравии и завершился победой британца единогласным решением судей.

Таким образом, Энтони Джошуа вернул чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Это интересно: Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

Между тем Александр Усик 13 октября дебютировал в супертяжелом весе. Украинец одолел американца Чазза Уизерспуна.

Соперник Усика отказался продолжать бой после 7-го раунда.