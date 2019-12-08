Вызов принят: у Усика заявили, что готовы к бою с Джошуа за титул WBO

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Александр Усик / Спорт-Экспресс

Промоутер Александра Усика Александр Красюк отреагировал на заявление президента WBO Пако Валькарселя. Последний сказал, что Энтони Джошуа должен провести защиту титула WBO против Александра Усика в течение 180 дней.

Красюк в своем инстаграме опубликовал заявление Пако Валькарселя о бое Джошуа – Усик и написал, что "вызов принят".

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Энтони Джошуа уже выразил готовность в следующем поединке встретиться с Усиком. "Нет проблем", – ответил Джошуа на заявление главы WBO.

Как свои последние бои провели Джошуа и Усик?

7-го декабря Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса. Бой состоялся в Саудовской Аравии и завершился победой британца единогласным решением судей.

Таким образом, Энтони Джошуа вернул чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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Между тем Александр Усик 13 октября дебютировал в супертяжелом весе. Украинец одолел американца Чазза Уизерспуна.

Соперник Усика отказался продолжать бой после 7-го раунда.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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