Взбешенный тренер набросился на арбитра и едва не избил его: видео

Главный тренер баскетбольного клуба "Голден Стейт" Стив Керр был удален в матче регулярного чемпионата НБА с "Портлендом". Тренера вывел из себя арбитр поединка.

За четыре минуты до конца последней четверти форвард "Уорриорз" Дреймонд Грин получил неспортивный фол первой степени за нарушение правил на центровой "Трэйл Блэйзерс" Заку Коллинс.

Читайте также: Баскетболист "Голден Стейт" грубо повалил партнера Михайлюка, едва не возникла драка: видео

С этим решением рефери был явно не согласен главный тренер "воинов". Керр начал спорить с судьей и очень быстро потерял контроль над собой.

This is the flagrant foul that led to Steve Kerr spiking his clipboard and getting tossed. pic.twitter.com/3FK224Wuhn — SportsCenter (@SportsCenter) 14 лютого 2019 р.

53-летний специалист в приступе ярости бросил планшет на паркет, после чего продолжил полемику с арбитром. Рефери ничего не оставалось, как удалить вспыльчивого наставника до конца встречи, выписав предварительно Керри два технических фола.

Как оказалось впоследствии, Керр нервничал не зря, поскольку его подопечные проиграли 107: 129. Однако "Голден Стэйт" все равно продолжает лидировать в турнирной таблице западной конференции.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram