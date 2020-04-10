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Взрослые мужики занимаются ложью: Усик об украинских политиках

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Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяж Александр Усик рассказал, что думает об украинских политиках.

В интервью "Эхо Киева" бывшему депутату от "Партии регионов" Елене Бондаренко Усик заявил, что украинские политики врут и перекладывают ответственность друг на друга.

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Никого бы не бил из политиков, потому что не брал бы на себя обязательства ката. Знаете какая проблема у наших политиков? Они все сворачивают на предшественников. "Вот вы сделали так", "а вот вы...". Они вот так вот сворачивают. Это такая вот детская штука во дворе. Ну это смешно. Взрослые мужики занимаются ложью, плеванием друг на друга: "Это вы сделали, это не сделали".

Соберитесь все, кто там есть, и пойдите пособирайте мусор в лесу, который пораскидывали предшественники ваши. Пойдите почистите грязные дороги. А друг на друга бубнить – ну смешно. Это можно показывать по телевизору, как какое-то шоу,
– сказал он.

Также Усик поделился мнением об аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Александр, который родился в Симферополе, заявил, что ездит в Крым, ведь там живут его близкие – сестра и кумовья.

Смотрите видео интервью Усика

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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