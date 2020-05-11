WADA раскрыла новые доказательства допинга российских спортсменов: в списке футболист сборной РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет новые доказательства о допинге 298 российских спортсменов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Все новые факты о допинг-пробах футболистов в ближайшее время передадут ФИФА. Речь идет о 36 футболистах, среди которых присутствуют и игроки национальной сборной России.

Одним из футболистов, которые провалили допинг-тест в 2018 году, стал полузащитник сборной России и "Краснодара" Руслан Камболов, который сыграл 6 матчей за национальную команду.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил РУСАДА статуса. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.

Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований

("чистые" спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.

("чистые" спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет. У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.

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