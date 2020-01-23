WADA лишила лицензии Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию.
Об этом сообщила 22 января пресс-служба WADA.
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Соответственно после такого решения, лаборатория не сможет выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, которые связаны с программой биологического паспорта спортсмена.
Пока точно неизвестно, сколько будет действовать данное решение. Известно лишь то, что запрет не снимут до конца дисциплинарного производства, которое проводит дисциплинарный комитет.
Напомним,
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил статуса РУСАДА.
- Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
- У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
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