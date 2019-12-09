WADA обнаружило 14 положительных проб после проверки части данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило 14 положительных допинг-проб после проверки первой части данных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил глава отдела расследований организации Гюнтер Юнгер.

Он подтвердил информацию о том, что WADA начало анализировать пробы, вывезенные из московской лаборатории, информирует ТАСС.

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Так, мы уже начали анализировать пробы, вывезенные из московской лаборатории, в соответствии с нашей программой проверки. Анализ мы начали с наиболее подозрительных проб, всего их около 90. Сейчас мы уже обнаружили 14 положительных проб,

– сказал Юнгер.

По его словам, осталось около 100 дел, расследование которых будет завершено в ближайшие месяцы.

Всего у нас было 300 случаев, 145 спортсменов попали под удаление после сегодняшнего решения. Мы также переслали около 50 дел, которые уже завершили, но потом нам пришлось остановиться из-за расследования.

Мы рассчитывали получить исходные данные по ним от российской стороны. Так что теперь осталось около 100 дел, которые мы завершим в ближайшие пару месяцев,

– добавил Юнгер.

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Допинг-скандал: хроника событий