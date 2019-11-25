WADA официально рекомендовала отстранить Россию от международных соревнований на 4 года

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Россию могут дисквалифицировать за допинг / AP

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года.

Этот запрет будет касаться не только Олимпиады, но и ряда других соревнований. Об этом сообщает The New York Times.

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Согласно рекомендациям, российские спортсмены будут соревноваться на Олимпийских играх в нейтральной форме и собирать любые медали, которые они выигрывают, не поднимая флаг нации или играя его гимн.

Предложенные наказания были включены в отчет, подготовленный комитетом WADA под руководством британского юриста Джонатана Тейлора. Его группа в течение нескольких лет расследовала соблюдения Россией глобальных антидопинговых правил после предыдущего скандала; среди выводов было то, что Россия намеренно манипулировала базой данных результатов тестов, переданных WADA в рамках урегулирования предыдущего допингового расследования с целью сокрытия неудачных тестов на допинг российских спортсменов.

Окончательное решение по рассматриваемым наказаниям ожидается 9 декабря когда в Париже состоится заседание коллегии WADA. Любое решение WADA подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде.

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА?Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.
Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Скандал Расследования Допинг Олимпиада-2020
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