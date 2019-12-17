WADA открыло 15 новых допинговых дел после проверки данных Московской лаборатории

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Российское антидопинговое агентство

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА около 15 дел после перепроверки допинг-проб в Московской лаборатории.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

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Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб – это не так быстро. Процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это около 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданноq базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. В WADA список этих имен есть, но они его не публикуют,
– цитирует Пахноцкую РИА "Новости".

Что известно о подделке документов лаборатории РУСАДА? Россию подозревают в манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. Британское издание The Telegraph отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев.

Таким образом, WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международного стандарта о соответствии. Также WADA считает, что Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

інфографіка 24 канал санкції WADA
Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена
обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предварительный счет России составляет чуть меньше 5 миллионов долларов.

Подробнее о решении WADA относительно России в видео:

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Допинг Допинг скандал в России
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