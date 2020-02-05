WADA сообщило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, – СМИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022. Все из-за допингового скандала и манипуляций с результатами допинг-тестов.

Информацию о запрете России участвовать в Чемпионате мира 2022 в Катаре опубликовал арабский спортивный телеканал beIN Sports в своем твиттере со ссылкой на собственного журналиста.

"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", – говорится в сообщении.

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020

Однако ни на сайте WADA, Российского футбольного союза или ФИФА информации об отстранении России нет.

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Хотя президент Российского антидопингового агентства Юрий Генус уже отреагировал на такую информацию.

"Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не спешил, давайте подождем", - заявил Юрий Ганус.

Напомним,