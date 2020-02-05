WADA сообщило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу 2022 года, – СМИ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022. Все из-за допингового скандала и манипуляций с результатами допинг-тестов.
Информацию о запрете России участвовать в Чемпионате мира 2022 в Катаре опубликовал арабский спортивный телеканал beIN Sports в своем твиттере со ссылкой на собственного журналиста.
"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", – говорится в сообщении.
Однако ни на сайте WADA, Российского футбольного союза или ФИФА информации об отстранении России нет.
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Хотя президент Российского антидопингового агентства Юрий Генус уже отреагировал на такую информацию.
"Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не спешил, давайте подождем", - заявил Юрий Ганус.
Напомним,
- в сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с выявленными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
- 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства согласился с рекомендациями комитета о соответствии и лишил статуса РУСАДА. Причина – российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории. Саму Московскую антидопинговую лабораторию лишили лицензии.
- Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных соревнований (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет. Среди этих соревнований – Олимпиады и Чемпионат мира по футболу-2022.
- Если бы российская сборная пробилась на ЧМ-2022, то футболисты выступали бы под нейтральным флагом и в отдельности каждый из них проходил бы допуск на турнир.
- У РУСАДА был 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Они им воспользовались.
- WADA отправило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение публичных слушаний по делу Российского антидопингового агентства.