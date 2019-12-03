WADA заявила, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменах

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Допинг скандал в Росии / rusathletics.info

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушения антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, которых ранее заподозрили в использовании запрещенных препаратов.

Об этом сообщает SportsIntegrityInitiative.

К слову: МОК поддержал введение санкций против России из-за подделки данных лаборатории РУСАДА

Изменение данных фактически привело к невозможности провести объективную проверку. Получается, что специалистам WADA не удастся проверить пробы почти половины российских спортсменов, которые оказались под подозрением.

Передача WADA данных Московской антидопинговой лаборатории была обязательным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Российская сторона передала базу данных в январе 2019 года. Но в WADA зафиксировали следы изменения данных.

Из-за изменений данных России угрожают новые санкции. Так, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Допинг скандал в России Допинг
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