WBA исключила Александра Усика из своих рейтингов

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Александр Усик отказался от чемпионского пояса WBA в крузервейте.

Александр Усик покинул рейтинги WBA.

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Всемирная боксерская ассоциация исключила украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO i IBF в крузервейте из своих списков после того, как он отказался от пояса организации.

Усик

Из-за дебюта в супертяжах скорее всего 17 мая украинский боксер не сможет провести обязательную защиту титула против Дениса Лебедева. Поэтому единственным украинцев в рейтинге WBA остается Артем Далакян. Последний обладает титулом чемпиона мира ассоциации в легчайшем весе.

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Теги: Александр Усик Спорт Бокс
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