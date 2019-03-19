WBA обязала Усика провести защиту титула в поединке с россиянином

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

Об этом сообщает авторитетное издание ESPN.

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Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% – россиянину. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным.

Украинец свой следующий поединок почти наверняка проведет в супертяжелом весе 18-го мая. Его соперник все еще остается неизвестным. Среди потенциальных оппонентов Усика называются Александр Поветкин и Карлос Такам.

Правда, украинец вряд ли согласится на этот поединок, потому что в последнее время активно набирает вес и готовится к переходу в супертяжелый вес.

К слову, Лебедев был чемпионом WBA, но Ассоциация отобрала пояс у россиянина в пользу турнира WBSS. На данный момент Лебедев является "чемпионом в отпуске".

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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