WBA обязала Усика провести защиту титула в поединке с россиянином

23 Читати новину українською
Денис Лебедев
Денис Лебедев / Фото из открытых источников

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

Об этом сообщает авторитетное издание ESPN.

Читайте также: Промоутер Усика анонсировал следующий бой украинца

Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% – россиянину. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным.

Украинец свой следующий поединок почти наверняка проведет в супертяжелом весе 18-го мая. Его соперник все еще остается неизвестным. Среди потенциальных оппонентов Усика называются Александр Поветкин и Карлос Такам.

Правда, украинец вряд ли согласится на этот поединок, потому что в последнее время активно набирает вес и готовится к переходу в супертяжелый вес.

К слову, Лебедев был чемпионом WBA, но Ассоциация отобрала пояс у россиянина в пользу турнира WBSS. На данный момент Лебедев является "чемпионом в отпуске".

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Как повлияет на Украину отставка Назарбаева
сегодня
1381
Теги: Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
сегодня 10:57 В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
55
Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов
сегодня 08:03 Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов
Ігор Саджениця 273
Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
18 марта 21:15 Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
271
Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
18 марта 20:00 Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
191
Календарь матчей второй части УПЛ: когда сыграют "Динамо" и "Шахтер"
18 марта 19:19 Календарь матчей второй части УПЛ: когда сыграют "Динамо" и "Шахтер"
390
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук