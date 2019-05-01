WBA забрала чемпионский пояс у Усика и отдала его россиянину Лебедеву

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Александр Усик
Александр Усик / K2 Promotion

В обновленном рейтинге WBA украинец Александр Усик больше не является обладателем чемпионского пояса в первом тяжелом весе. Этот титул перешел к россиянину Денису Лебедеву.

До этого Лебедев был "чемпионом в отпуске" (Champion in Recess). И именно он должен был провести бой против Усика за титул чемпиона WBA в крузервейте. Но Усик отказался от защиты титула, ведь перешел в высшую весовую категорию. Поэтому в WBA официально забрали пояс у украинца и без боя отдали его россиянину.

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При этом на сайте WBA указано, что чемпионские пояса в крузервейте по версиям WBC, IBF и WBO являются вакантными. Хотя на официальных сайтах этих организаций Усик и в дальнейшем указан чемпионом в первом тяжелом весе.

Стоит добавить, что в обновленном рейтинге WBA Усик занял сразу второе место в супертяжелом весе. Дебютирует в новой весовой категории украинец 25 мая в поединке против камерунца Карлоса Такама.

Весовые категории в боксе
Вес каждого боксера не должен превышать верхней границы. Хэвивейт (Heavyweight) – тяжелая весовая категория – свыше 90,72 кг (200 фунтов). Крузервейт (Cruiserweight) – первый тяжелый вес – до 90,72 килограмма.

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, надо обладать чемпионским поясами в своей весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Такими поясами владел Александр Усик в первом тяжелом весе. Но после перехода в тяжелую весовую категорию и отказа от защиты своего титула WBA в крузервейте он потерял титул абсолютного чемпиона мира.

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Теги: Александр Усик Новости Спорта Бокс Спорт
Источник: 24 канал
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