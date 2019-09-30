WBC предоставит Ломаченко особый статус

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что организация будет решать вопрос о присуждении Василию Ломаченко статуса "франчайзингового чемпиона". Ломаченко является чемпионом мира по версии WBC в легком весе.

Вопрос о предоставлении Ломаченко статуса "франчайзингового чемпиона" будет обсуждаться в октябре.

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Мы будем обсуждать это на конгрессе WBC в октябре. Но, что я точно могу сказать, так это то, что Ломаченко – один из самых великих людей в спорте.

У него была отличная карьера в любителях и пока он хорошо ведет карьеру в профессионалах. Он стал чемпионом в трех весовых категориях, дрался и побеждал лучших. Я горжусь тем, что он чемпион WBC,
– рассказал Сулейман AB BOXING NEWS.

Василий Ломаченко стал чемпионом по версии WBC в последний день лета. В Лондоне единогласным решением судей украинец победил Люка Кэмпбелла.

Что такое "франчайзинговый чемпион"?Это не новый пояс и не новый чемпионат. Это обозначение бойца за довольно специфическим критериям – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Первым "франчайзинговым чемпионом" был назван Сауль Альварес.

Франшиза – это обозначение, которое не подлежит передаче. Если другой боксер победит "франчайзингового чемпиона", то он не станете им. "Франчайзинговым чемпионом" может стать элитный боец, который играет важную роль в боксе. Этот статус дает боксерский совет WBC. В каждом поединке боксер представляет организацию.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Василий Ломаченко
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