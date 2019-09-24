WBO исключила украинца Деревянченко из своего рейтинга

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко / Matchroom Boxing USA

WBO обновила рейтинги во всех весовых категориях. Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко был исключен из рейтинга.

Ранее Сергей Деревянченко занимал девятую позицию, а теперь покинул топ-15.

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Боксер второго самого легкой веса Арнольд Хегай поднялся с 5-го на 3-е место. Также улучшил свои позиции Виктор Постол.

Виктор, выступающий в первом полусреднем весе, поднялся с 13-го на 12 место. В 2020 году Виктор Постол проведет поединок против чемпиона мира WBC и WBO Хосе Рамиреса.

Поясом WBO в легком весе владеет Василий Ломаченко. Также 23-го июня Александр Усик был назначен
обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе по пояс WBO.

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Теги: Спорт Сергей Деревянченко Новости Спорта Бокс
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