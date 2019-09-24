WBO исключила украинца Деревянченко из своего рейтинга
WBO обновила рейтинги во всех весовых категориях. Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко был исключен из рейтинга.
Ранее Сергей Деревянченко занимал девятую позицию, а теперь покинул топ-15.
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Боксер второго самого легкой веса Арнольд Хегай поднялся с 5-го на 3-е место. Также улучшил свои позиции Виктор Постол.
Виктор, выступающий в первом полусреднем весе, поднялся с 13-го на 12 место. В 2020 году Виктор Постол проведет поединок против чемпиона мира WBC и WBO Хосе Рамиреса.
Поясом WBO в легком весе владеет Василий Ломаченко. Также 23-го июня Александр Усик был назначен
обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе по пояс WBO.