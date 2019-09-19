WBSS может пройти в 2020 году в супертяжелом весе: Усик не в списке

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WBSS в супертяжелом весе
WBSS в супертяжелом весе / Фото из открытых источников

Всемирная Суперсерия WBSS может пройти в 2020 году в супертяжелом весе.

Как варианты для последующей Суперсерии рассматриваются супертяжелый, средний, суперлегкий вес и один женский дивизион, сообщает Boxing Scene.

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Изменение в расписании приведет к тому, что серия будет проходить в течение одного календарного года, причем первый раунд, скорее всего, состоится в феврале, а финал – в ноябре или декабре.

Чемпионат в супертяжелом весе не будет включать: Деонтея Уайлдера, Энди Руиса-младшего, Тайсона Фьюри или Этнони Джошуа.

Промоутер WBSS Калле Зауэрланд предусматривает Диллиан Уайта, Даниэля Дюбуа, Филиппа Хргович, Агита Кабаела и победителя боя Джозефа Паркера и Дерека Чисоры в качестве возможных участников.

Что такое WBSS?
World Boxing Super Series (Всемирная боксерская супер серия) – турнир в профессиональном боксе основан в марте 2017 года немецким промоутером Кале Заурландом и его американским коллегой, промоутером Ричардом Шафером. Турнир заявлен как ежегодное боксерское мероприятие с призовым фондом в 50 млн долларов. Победитель также получит специальный трофей Кубок Мохаммеда Али и денежное вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.

Как известно, украинец Александр Усик выиграл турнир WBSS в крузервейте в 2018 году, по ходу турнира одолев немца Марко Хука, латыша Майриса Бриедиса, а в финале расправившись в Москве с россиянином Муратом Гассиевым.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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