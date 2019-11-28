Williams официально нашла замену легендарному Кубице
Команда Williams объявила о контракте с канадским гонщиком Николасом Латифой на сезон 2020. Его напарником будет Джордж Расселл.
На позиции основного пилота Williams в следующем сезоне Латифа заменит легендарного поляка Роберта Кубицу, который покидает команду.
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Очень рад стать гонщиком на 2020 год. Мне очень понравилось работать с командой в этом году, помогать им в разработке автомобиля и везде, где только мог. С нетерпением жду предстоящего путешествия. Рад, что дебютирую в Формуле-1 на Гран-при Австралии,
– сказал Латифа.
В этом году Латифа работал третьим пилотом в Williams и выступал в Формуле-2.
Перед последним этапом сезона в Абу-Даби канадец занимает второе место в личном зачете молодежной серии.
Латифа претендует на получение необходимого количества очков для суперлицензии, дающей право выступать в Формуле-1.
Также канадец был резервным пилотом Renault и Force India.