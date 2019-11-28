Williams официально нашла замену легендарному Кубице

Команда Williams объявила о контракте с канадским гонщиком Николасом Латифой на сезон 2020. Его напарником будет Джордж Расселл.

На позиции основного пилота Williams в следующем сезоне Латифа заменит легендарного поляка Роберта Кубицу, который покидает команду.

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Очень рад стать гонщиком на 2020 год. Мне очень понравилось работать с командой в этом году, помогать им в разработке автомобиля и везде, где только мог. С нетерпением жду предстоящего путешествия. Рад, что дебютирую в Формуле-1 на Гран-при Австралии,

– сказал Латифа.

️ Announcement ️



Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 28 ноября 2019 г.

В этом году Латифа работал третьим пилотом в Williams и выступал в Формуле-2.

Перед последним этапом сезона в Абу-Даби канадец занимает второе место в личном зачете молодежной серии.

Латифа претендует на получение необходимого количества очков для суперлицензии, дающей право выступать в Формуле-1.

Также канадец был резервным пилотом Renault и Force India.