Williams показала новый болид для Формулы-1: фото и видео

В Williams показали ливрею автомобиля, с которой будут выступать Джордж Расселл и Роберт Кубица в Формуле-1.

Многолетний спонсор Martini покинул британцев, а новым титульным спонсором стала компания Rokit. В связи с этим было решено изменить цвета машины, добавив больше голубого цвета.

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Williams представила новый болид для Формулы-1

Стоит сказать, что это не презентация нового болида, так как машину команда покажет уже во время тестов.

Ранее Спорт 24 сообщал, что команда Toro Rosso представила болид для участия в Формуле-1 в сезоне 2019 года. Новинка STR14 получила некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью.

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