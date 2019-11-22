WTA номинировала украинку Ястремскую на награду "Новичок года"
WTA опубликовала список теннисисток, претендующих на награды по итогам 2019 года. Всего названо 5 номинаций.
Представительница Украины Даяна Ястремская является претенденткой в номинации "Новичок года".
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Конкурентками Даяны являются еще 5 теннисисток, среди которых чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску из Канады.
Претендентки на награду
- Бьянка Андрееску (Канада)
- Кори Гауфф (США)
- Каролина Мухова (Чехия)
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Ига Свентек (Польша)
- Даяна Ястремская (Украина)
В прошлом сезоне 19-летняя одесситка выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.
В начале ноября Даяна обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку. Именно на этой позиции украинка завершила сезон.
После завершения сезона Даяна решила сменить тренера. Новым наставником Ястремской стал немец Саша Баин, который тренировал бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку.