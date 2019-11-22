WTA номинировала украинку Ястремскую на награду "Новичок года"

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Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

WTA опубликовала список теннисисток, претендующих на награды по итогам 2019 года. Всего названо 5 номинаций.

Представительница Украины Даяна Ястремская является претенденткой в номинации "Новичок года".

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Конкурентками Даяны являются еще 5 теннисисток, среди которых чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску из Канады.

Претендентки на награду

  • Бьянка Андрееску (Канада)
  • Кори Гауфф (США)
  • Каролина Мухова (Чехия)
  • Елена Рыбакина (Казахстан)
  • Ига Свентек (Польша)
  • Даяна Ястремская (Украина)

В прошлом сезоне 19-летняя одесситка выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

В начале ноября Даяна обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку. Именно на этой позиции украинка завершила сезон.

После завершения сезона Даяна решила сменить тренера. Новым наставником Ястремской стал немец Саша Баин, который тренировал бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Даяна Ястремская
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