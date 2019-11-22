WTA номинировала украинку Ястремскую на награду "Новичок года"

WTA опубликовала список теннисисток, претендующих на награды по итогам 2019 года. Всего названо 5 номинаций.

Представительница Украины Даяна Ястремская является претенденткой в номинации "Новичок года".

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Конкурентками Даяны являются еще 5 теннисисток, среди которых чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску из Канады.

Претендентки на награду

Бьянка Андрееску (Канада)

Кори Гауфф (США)

Каролина Мухова (Чехия)

Елена Рыбакина (Казахстан)

Ига Свентек (Польша)

Даяна Ястремская (Украина)

В прошлом сезоне 19-летняя одесситка выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге.

В начале ноября Даяна обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-ю строчку. Именно на этой позиции украинка завершила сезон.

После завершения сезона Даяна решила сменить тренера. Новым наставником Ястремской стал немец Саша Баин, который тренировал бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку.