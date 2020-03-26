WTA сняла историю о жизни талантливой теннисистки Даяны Ястремской

Всемирная теннисная ассоциация сняла видео о пути к успеху одной из самых перспективных теннисисток мира украинки Даяны Ястремской. Украинская теннисистка и ее семья рассказала о карьере в теннисе.

19-летняя украинка Даяна Ястремская занимает 25-е место в мировом рейтинге WTA. Теннисная ассоциация решила снять историю жизни Ястремской – поговорить с ней и ее семьей о детстве, теннисной карьере и планах.

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Украинка рассказала о проблемах с ногами, ее дедушка – о том, как привел Даяну в теннис, мама разрыдалась, когда рассказывала, как к ней возвращалось зрение во время победного финала дочери. С каждым выигранным геймом Даяны мать начинала видеть все лучше.

Отметим, что после матча с Сереной Уильямс на Australian Open с мамой Даяны произошел несчастный случай. Вечером, когда семья вернулась из Мельбурн Арены, Марина, доставая бутылку с шампанским из сумки, рассматривала ее и в этот момент бутылка взорвалась. Были нанесены очень страшные повреждения. Мать госпитализировали в больницу, где женщину ждала операция на глазах.

Тогда Даяна сделала невероятный камбэк и получила титул на турнире в Хуахине. Победу в Таиланде теннисистка посвятила маме.

Накануне турнира у моей матери была операция, поэтому мне было трудно выступать здесь. Но я доказала себе, что смогу через это пройти. Посвящаю победу на турнире своей маме. Мама. Эта победа для тебя,

– со слезами на глазах сказала Даяна.

Невероятный камбэк Даяны Ястремской

В общем, эту историю действительно стоит посмотреть. Отдельно стоит отметить очень уверенный английский язык от украинки. В 2019 году WTA признало Даяну одним из открытий сезона.

Рада поделиться историей моей жизни, которая наполнена веселыми и грустными моментами,

– Даяна написала.

Добавим, что свой дебютный титул WTA Даяна одержала на турнире Hong Kong Tennis Open. Украинка победила в финале 24-ю ракетку мира китаянку Ван Цян. В течение турнира Даяна не отдала своим соперницам ни одного сета и установила рекорд Украины, завоевав титул в возрасте 18 лет и 4 месяца.

История Даяны Ястремской

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