WWFC 15 порадует сразу несколькими титульными боями: что прогнозируют букмекеры

21 сентября в Киеве во Дворце спорта состоится грандиозный турнир ММА. Промоушн WWFC порадует болельщиков серией боев, четыре из которых будут титульными.

Среди них и долгожданный реванш Светланы Гоцик против Магдалены Сормовой, с прогнозами от экспертов Parimatch на который можно ознакомиться по ссылке.

Чего ожидать от боя Светланы Гоцик против Магдалены Сормовой на этот раз? Напомним, летом прошлого года спортсменка из Чехии отобрала у украинки титул чемпионки мира в весовой категории до 52 кг. Светлана после этого провела еще два поединка, одержала досрочные победы и заявила, что хочет разобраться с Магдаленой также не дожидаясь решения судей. Впрочем, пока шансы, по оценкам аналитиков, на стороне Сормовой. 62% на победу от Parimatch. Впрочем, это может быть аванс, выданный Магдалене как чемпионке. Болельщики, которые верят в победу Светланы, могут сделать свой прогноз.

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В еще одном чемпионском поединке встретятся Кирилл Горобец и Ринат Саякбаев. Они будут соревноваться за вакантный титул в легком весе. У украинца солидные 79% на успех по мнению экспертов Parimatch. Кирилл может похвастаться мощным нокаутирующим ударом. Именно благодаря этому навыку он добыл свои 5 из 8 побед. Впрочем, ему есть что показать и в партере. И хотя Ринат серьезный соперник, мало кто сомневается в победе Кирилла.

Также отличные шансы защитить титул в среднем весе у Сергея Гузева. У него 81% на победу от Parimatch в поединке с Гжегожем Седым. Это не удивительно, ведь 36–летний сумчанин один из наиболее опытных представителей ММА в Украине. Также он является любимцем публики, поскольку его бои получаются особенно яркими и нередко завершаются удушающими приемами.

Четвертый титульный поединок – женский. В нем определится новая чемпионка мира в весовой категории до 48 кг. За чемпионский пояс сразятся Алена Рассохина и Элаин Лиэл. У украинки в бою против бразильской "Черной пантеры" 83% на победу от экспертов Parimatch. У Елены была пауза в карьере в связи с рождением дочери, но она так ярко вернулась в ММА, победив француженку Саманту Жан–Франсуа, что нам остается только волноваться за ее будущих соперниц.