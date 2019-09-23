WWFC 15: Реванш года от украинки и "перуанский галстук" победителя

21 сентября в Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 15. Посмотреть серию боев пришли несколько тысяч зрителей, заполнивших трибуны "Дворца Спорта". И никто из них не ушел домой разочарованным. Турнир получился по-настоящему напряженным и захватывающим. Бойцы порадовали высоким уровнем поединков, что еще раз доказало – ММА в Украине продолжает стремительно развиваться.

Изюминкой бойцовского турнира было то, что сразу в четырех поединках решалась судьба чемпионских поясов в разных весовых категориях. Одним из самых интригующих и долгожданных столкновений стала встреча Светланы Гоцик и Магдалены Сормовой. Чешская спортсменка в прошлом году отобрала у украинки титул в категории до 52 кг, после чего болельщики с нетерпением ждали реванша. Но больше всего его жаждала сама Светлана. Чтобы понять это, достаточно было увидеть, с каким настроением она шла к гексагону.

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Правда, бросаться сразу всеми силами в бой она не стала и сначала первым номером действовала Сормова. Пришлось поволноваться за Светлану, когда Магдалена бросила ее на канвас, а затем начала наносить удары локтем. Хотя, при этом рассечение получила сама чешка. Было ясно, что затягивать с решением судей бой никто не будет, и в итоге все завершилось еще в первом раунде. Гоцик взяла соперницу на болевой прием и заставил капитулировать. Победа и чемпионский пояс снова у Светланы. Замечательный подарок на день рождения, который Гоцик отметила 20 сентября.

Кирилл Горобец и Ринат Саякбаев сражались за вакантный титул чемпиона в легком весе. Украинец еще до поединка был основным претендентом на победу и оправдал прогнозы аналитиков. Сам бой получился тоже захватывающим.

Фанаты смешанных единоборств не разочаровались. Они уже привыкли к ярким выступлениям Кирилла, который умело работает как в стойке, так и в партере. Хотя, конечно, его сильной стороной считаются именно нокаутирующие удары, с помощью которых он одержал значительное количество побед. На этот раз он продемонстрировал несколько мощных хай-киков, но оказался сильнее в третьем раунде в результате довольно редкого приема – "перуанского галстука".

Появилась также и новая чемпионка мира в весовой категории до 48 кг. За этот титул соревновались Елена Рассохина и Элаин Лиэл по прозвищу "Черная пантера". В итоге в родных стенах победа на радость зрителями досталась украинке. Уже на первой минуте она поймала соперницу на болевом приеме.

В главном же бою вечера защищал свой титул в среднем весе Сергей Гузев, который дрался с Гжегожем Сивым, который выступал в этот раз в статусе явного андердога. Но Гузев, как опытный боец, отнесся к поединку со всей ответственностью, что только прибавило ему шансов в борьбе за чемпионский пояс, который остался в его коллекции.

Впрочем, бой получился крайне сложным и длился все пять раундов. Поляк пытался ни в чем не уступать украинцу. Гжегож выглядел сильнее, но Сергей подтвердил статус опытного бойца. Гузев не смог нокаутировать соперника, но набрал больше очков. Понервничать во время объявления результатов все же пришлось, один из судей отдал победу поляку, зато двое других посчитали, что более сильным был украинец.

Также по-своему интересным получился бой Хусейна Асхабова против бразильца Луиса Филхо. Буквально перед этим брат-близнец Хусейна Хасан уступил другому бразильцу – Элисмару Лиме. Хусейн вышел в гексагон и в первом тайме буквально уничтожил своего соперника, а победу посвятил брату. Нечто подобное Дворец Спорта видел в далеком уже 1998 году. Тогда Владимир Кличко проиграл Росу Пьюритти, после чего на ринге Виталий Кличко тоже за один раунд взял верх над Франческо Спинелли, и таким образом отомстил за брата.

По итогам турнира WWFC 15 можно смело сказать, что ценители смешанных единоборств остались довольны. Тем более, что помимо самих поединков болельщиков также ждали крутые активности от генерального партнера WWFC – Parimatch. ММА однозначно продолжает захватывать популярность в Украине и интерес к промоушин WWFC растет с каждой серией боев.

Результаты всех поединков WWFC 15

Сергей Гузев (Украина) победа раздельным решением – Гжегож Сивый (Польша)

Светлана Гоцик (Украина) победа болевым в первом раунде – Магдалена Сормова (Чехия)

Кирилл Горобец (Украина) победа болевым в третьем раунде – Ринат Саякбаем (Кыргызстан)

Алена Рассохина (Украина) победа болевым в первом раунде – Элаин Лиэл (Бразилия)

Хусейн Асхабов (Люксембург) победа болевым в первом раунде – Луис Филхо (Бразилия)

Элисмар Лима (Бразилия) победа единогласным решением – Хасан Асхабов (Люксембург)

Эльнур Велиев (Украина) победа единогласным решением – Хвича Коридзе (Грузия)

Алексей Полищук (Украина) победа удушением сзади в первом раунде – Руслан Маммадов (Азербайджан)

Анатолий Жураковский (Украина) победа нокаутом в первом раунде – Андрей Зубенко (Украина)

Александру Инсуратсель (Молдова) победа единогласным решением – Егор Ламак (Украина)

Эдуард Лазаревич (Беларусь) победа единогласным решением – Назар Луцкив (Украина)

Андрей Баркар (Украина) победа удушением сзади в первом раунде – Дмитрий Вознюк (Украина)

Максим Сергеев (Украина) победа нокаутом в первом раунде – Артем Матяш (Украина)

Дмитрий Яцко (Украина) победа болевым в первом раунде – Бахтияр Рустамов (Украина)