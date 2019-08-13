WWFC подписала контракт с Fight Globe на показ своих боев

Лига смешанных боевых искусств WWFC и один из крупнейших в мире дистрибьюторов контента для ММА и кикбоксинга "Fight Globe" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Используя глобальную дистрибьюторскую сеть Fight Globe, лига WWFC может стать одной из крупнейших организаций MMA в мире в ближайшие годы, – заявили в "Fight Globe".

"Мы в Fight Globe всегда стараемся расширять наше портфолио лучшими организациями боевых искусств мира. Когда мы увидели одно из мероприятий лиги WWFC, то сразу поняли, что это будет отличным дополнением к нашему портфелю. Высочайшее качество мероприятий и потенциальный рост организации стали ключевыми факторами для наших исследователей рынка, чтобы связаться с персоналом WWFC", – заявила генеральный директор Fight Globe Сабина Кесселер.

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"Подписание соглашения с Fight Globe – очень важный шаг в развитии лиги WWFC. Этот контракт подтверждает высокий уровень лиги и свидетельствует о правильности нашей стратегии. Контент лиги WWFC теперь будет доступен в более чем 100 странах", – прокомментировал вице-президент WWFC Денис Перч.

О WWFC

World Warriors Fighting Championship (WWFC) – международная ММА-организация, проводит турниры по смешанным боевым искусствам. С момента своего основания в 2013 году WWFC провела 41 турнир, в том числе 14 масштабных номерных турниров и турниры серии Road to WWFC, Ukraine Selection и Warriors Honour series. Мероприятия проходили в Украине, Франции, Люксембурге и Молдове. Следующий турнир WWFC 15 состоится 21 сентября 2019 года во Дворце спорта в Киеве.

О Fight Globe

Fight Globe (FightGlobe.com), компания Athletic Sports Group – независимый дистрибьютор контента для ММА и кикбоксинга, номер один во всем мире. Компания владеет, управляет и распространяет телевизионные медиа-права для спортивных федераций, промоутеров и правообладателей. Ежегодно Fight Globe распространяет более 300 передач в прямом эфире из боевых видов спорта, вспомогательный контент про спортивные единоборства и сотни часов архивированного контента для вещателей в более чем 150 странах мира, охватывая более 1 миллиарда домохозяйств.