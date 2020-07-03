За лучшим нокаутером в истории: Усик поднялся на второе место в рейтинге WBC
Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) в обновленном рейтинге WBС переместился на вторую строчку, уступая только экс-чемпиону мира Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), который до конца года должен провести третий бой с Фьюри.
Звание "временного" чемпиона принадлежит Диллиану Уайту, пояс WBC Silver находится у Даниэля Дюбуа, а Филипп Хргович является обладателем пояса WBC International, сообщает British Boxing News.
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Рейтинг WBC в супертяжелом весе
- Деонтей Уайлдер
- Александр Усик
- Луис Ортис
- Энди Руис-младший
- Оскар Ривас
- Джозеф Паркер
- Даниэль Дюбуа
- Филипп Хргович
- Александр Поветкин
- Майкл Хантер
- Джо Джойс
- Дерек Чисора
- Чарльз Мартин
- Эфэ Аджагба
- Агит Кабайел
Усик и пояс WBO
Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Поясом с декабря прошлого года владеет британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Александр Усик в супертяжелом весе успел провел только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион 2012 года должен провести бой с Дереком Чисорой.