"За 16-летнего пацана 5 миллионов?" как бывший тренер "Динамо" отказался подписывать Неймара

Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин отказался от покупки 16-летнего Неймара в российский "Локомотив" в 2007 году.

Об этом рассказал бывший скаут и руководитель селекционной службы московского "Локомотива" Виктор Тищенко в интервью "Чемпионат".

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Мы были в Бразилии с еще одним селекционером "Локомотива". Шел чемпионат штата, а здесь карнавал начался. И что-то в Сантосе случилось – основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая причина – одним словом, конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16, 17, 18 лет. Восемь или девять игроков. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро...

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него "Сантос" 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!". А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало,

– рассказал Тищенко.

В 2013 году Неймар перешел из "Сантоса" в "Барселону". В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, по разу – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.

В 2017-м Неймар перебрался в ПСЖ за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор является самым дорогим в истории футбола.

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