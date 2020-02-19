За полугодовую аренду Родригеса "Динамо" заработает неплохую сумму

По условиям аренды люксембургского форварда Жерсона Родригеса, турецкий "Анарагюджю" должен выплатить киевскому "Динамо" 500 тысяч евро.

Договор не предусматривает пункта о выкупе контракта футболиста, сообщает турецкое издание "Star".

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Аренда рассчитана лишь на пол года, после чего Жерсон Родригес должен вернуться в Киев.

Перед арендой в турецкий клуб форвард из Люксмебурга лишь летом 2019 года перешел в "Динамо". Киевляне заплатили за трансфер японскому "Джубило Илава" 2 миллиона евро.

После своего перехода в "Анкарагюджю" Жерсон Родригес уже успел провести в новой команде 3 матча. В них форвард дважды отличился в воротах соперника и отдал один ассист.

До переезда в Турцию Родригес за пол года провел лишь 8 матчей в рамках Чемпионата Украины. За это время он забил два мяча.