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За полугодовую аренду Родригеса "Динамо" заработает неплохую сумму

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За пол года аренды Родригеса "Динамо" заработает 500 тысяч евро

По условиям аренды люксембургского форварда Жерсона Родригеса, турецкий "Анарагюджю" должен выплатить киевскому "Динамо" 500 тысяч евро.

Договор не предусматривает пункта о выкупе контракта футболиста, сообщает турецкое издание "Star".

Интересно: Родригес, который покинул "Динамо", забил гол в дебютном матче за новый клуб: видео

Аренда рассчитана лишь на пол года, после чего Жерсон Родригес должен вернуться в Киев.

Перед арендой в турецкий клуб форвард из Люксмебурга лишь летом 2019 года перешел в "Динамо". Киевляне заплатили за трансфер японскому "Джубило Илава" 2 миллиона евро.

После своего перехода в "Анкарагюджю" Жерсон Родригес уже успел провести в новой команде 3 матча. В них форвард дважды отличился в воротах соперника и отдал один ассист.

До переезда в Турцию Родригес за пол года провел лишь 8 матчей в рамках Чемпионата Украины. За это время он забил два мяча.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Динамо Трансферы Спорт Футбол
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