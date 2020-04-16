За последний месяц в Украине произошло сразу несколько матчей-призраков

Несмотря на запрет Кабинета Министров Украины на проведение любых массовых и спортивных мероприятий, в течение последнего месяца букмекерами со всего мира предлагались для размещения ставок на матчи с участием украинских команд.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Читайте также Украинский клуб проиграл в CAS дело о договорных матчах

Комитетом по этике и честной игре УАФ вместе с региональными ассоциациями и самими клубами было установлено, что клубы из Запорожской, Кировоградской и Одесской областей в действительности не играли и не собирались проводить эти матчи.

Таким образом, комитетом были выявлены незаконные действия преступных группировок, которые использовали названия украинских любительских и профессиональных клубов с целью организации приема ставок на несуществующие матчи. Как следствие, букмекерские организации понесли значительные потери от мошеннических действий преступников.

Из этих и других действий комитет осуществляет проверку и устанавливает круг причастных лиц, а вся имеющаяся информация уже была передана Национальной полиции Украины с заявлением о преступлении.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.