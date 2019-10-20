За такую игру нам не заплатят: игроки "Львова" устроили спор после матча с "Карпатами"

Львовское дерби между "Карпатами" и "Львовом" закончилось вничью. Каждая из команд могла победить. В концовке матча ближе к победе были именно игроки "Львова".

На 75-й минуте в ворота "Карпат" был назначен пенальти. Пробивать пошел Пернамбуко. Несмотря на то, что он не основной пенальтист команды. Да и в целом сразу трое игроков хотели пробивать пенальти.

Бразилец свою дуэль вратарю "Карпат" Кудрику проиграл – голкипер угадал направление удара и отбил мяч.

Матч так и закончился вничью 0:0. Несмотря на то, что в матче было назначено два пенальти, а судья удалил по игроку в каждой из команд.

К слову: "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в дерби с двумя удалениями и пенальти: видео

После финального свистка игроки "Львова" не слишком сдерживали эмоций. В раздевалке команды больше всего и громче всего свои эмоции выражал капитан команды Борзенко и вратарь Сарнавский. Именно один из них и заявил, что "за такую игру нам не заплатят". Претензии возникли именно из-за незабитый пенальти.

На вопрос о такие слова своих футболистов, главный тренер ПФК "Львов" Владимир Мазяр сначала попытался все отрицать. "Я думаю, что таких слов не было", – заявил он на послематчевой пресс-конференции. Однако когда двое журналистов подтвердили этот факт, заявил, что это лишь эмоции.

Стоит отметить, что ПФК "Львов" не может забить шесть матчей подряд (с учетом игры против "Карпат" в чемпионате Украины.