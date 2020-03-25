За тебя я всегда волнуюсь, как за своих детей, – Виталий Кличко поздравил брата с днем рождения

25 марта 2020 года Владимир Кличко празднует свое 44-летие. Его старший брат Виталий поздравил именинника с праздником.

Стоит увидеть Владимиру Кличко – 44: лучшие нокауты боксера

На официальной странице Виталия Кличко было опубликовано приветствие Владимира.

"Я счастлив и горжусь тобой, брат! И каждый год, когда поздравляю тебя, благодарю нашу маму, которая подарила мне младшего брата! Для меня ты – близкий друг и надежный соратник. Мы понимаем друг друга без слов. Нам всегда интересно и хорошо вместе. За тебя я всегда волнуюсь, как за своих детей. Мое плечо и моя поддержка – всегда с тобой. Сегодня, к сожалению, не увидимся лично, потому что ты на другом континенте. Береги себя!", – написал Виталий Кличко.

Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года в городе Семипалатинск (теперь Семей) в Казахстане. Виталий старше его на 5 лет (родился 19 июля 1971 года в Кыргызстане).

Их отец был военным. Поэтому братья родились по его месту службы. Лишь в 1985 году семья перебралась в Украину.

В 1996 году, после того как Владимир завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте, оба брата перешли в профессиональный бокс, перебравшись в Германию.

Оба брата были чемпионами мира по боксу: Виталий по версиям WBO, WBC и The Ring Владимир – по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring и WBA.

После окончания профессиональной карьеры спортсменов Виталий ушел в политику (был народным депутатом, сейчас мэр Киева). Владимир же занялся бизнесом и образовательными проэктам.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram