Забитый гол Суареса стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов: видео
Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес открыл счет в матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Его гол стал 500-м для "сине-гранатовых" в Лиге чемпионов.
Суарес отличился на 26-й минуте, в касание замкнув прострел от Жорди Альбы. Он вывел свою команду вперед в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Читайте также: К слову: Касильяс опубликовал фотографию из больничной палаты после перенесенного инфаркта
Больше голов в ЛЧ у извечного соперника" Барселоны "– мадридского "Реала". "Сливочные" 551 раз отмечались в воротах соперника в матчах Лиги чемпионов.
Видео гола Луиса Суареса в ворота "Ливерпуля"
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии