Забитый гол Суареса стал 500-м для "Барселоны" в Лиге чемпионов: видео

Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес открыл счет в матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Его гол стал 500-м для "сине-гранатовых" в Лиге чемпионов.

Суарес отличился на 26-й минуте, в касание замкнув прострел от Жорди Альбы. Он вывел свою команду вперед в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

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Больше голов в ЛЧ у извечного соперника" Барселоны "– мадридского "Реала". "Сливочные" 551 раз отмечались в воротах соперника в матчах Лиги чемпионов.

Видео гола Луиса Суареса в ворота "Ливерпуля"