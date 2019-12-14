Забивной форвард сборной Украины вырос в цене почти в два раза

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Бельгии.

Форвард "Гента" Роман Яремчук подорожал на 5,5 миллиона евро по сравнению с 13 сентября 2019 года – 12 миллионов вместо прежних 6,5.

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Это позволяет ему находиться в топ-10 самых дорогих футболистов бельгийского чемпионата.

Партнер Яремчука по команде, Игорь Пластун, подорожал с 2 до 2,5 млн евро. Еще один украинец из "Гента", Роман Безус, также прибавил в цене – с 2 до 3 млн евро.

А вот игрок "Андерлехта" Евгений Макаренко в цене упал – с 1,5 до 1 млн евро. Стоимость защитника "Кортрейка" Андрея Бацула осталась прежней – 600 тысяч евро.

Самые дорогие игроки чемпионата Бельгии: