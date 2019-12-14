Забивной форвард сборной Украины вырос в цене почти в два раза

17 Читати новину українською
Роман Яремчук / Фото из свободных источников

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Бельгии.

Форвард "Гента" Роман Яремчук подорожал на 5,5 миллиона евро по сравнению с 13 сентября 2019 года – 12 миллионов вместо прежних 6,5.

Читайте также: Яремчук и Безус своими голами принесли победу "Генту": видео

Это позволяет ему находиться в топ-10 самых дорогих футболистов бельгийского чемпионата.

Партнер Яремчука по команде, Игорь Пластун, подорожал с 2 до 2,5 млн евро. Еще один украинец из "Гента", Роман Безус, также прибавил в цене – с 2 до 3 млн евро.

А вот игрок "Андерлехта" Евгений Макаренко в цене упал – с 1,5 до 1 млн евро. Стоимость защитника "Кортрейка" Андрея Бацула осталась прежней – 600 тысяч евро.

Самые дорогие игроки чемпионата Бельгии:

Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
сегодня
2554
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Роман Яремчук Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:42 UFC официально подтвердила бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 24
сегодня 07:43 Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео
146
13 декабря 22:11 Как Малиновский вместе с "Аталантой" праздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк 94
13 декабря 17:48 Полузащитник загребского "Динамо" забил лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 140
13 декабря 13:38 Сколько заработали "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" в еврокубках: суммы
Юрій Семенюк 643
Новости
Больше новостей
Залиште відгук