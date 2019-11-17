Забивной Яремчук и гвардеец Пятов – достижения игроков в составе сборной Украины

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Роман Яремчук

Сборная Украины спасла на последних минутах ничью в матче против Сербии. В этом матче состоялось сразу несколько знаковых событий.

Новый рекорд Пятова

Андрей Пятов сыграет против Сербии, доведя количество своих матчей в составе сине-желтых до 93-х. Это позволило капитану занять в исторической таблице гвардейцев главной команды страны чистое пятое место и обойти своего нынешнего наставника Александра Шовковского, у которого 92 поединка.

Как это было: Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с  Сербией: видео

Голеадор Яремчук

Нападающий Роман Яремчук долго не мог забить за сборную Украины. "Прорвало" игрока только в родном Львове. Первыми от него пострадали сербы 7 июня. Однако этот гол не имел большого значения (тогда украинцы разгромили соперников 5:0). Зато следующие голы приносили украинцам очки. Уже через три дня он забил Люксембургу. Этот гол на 6-й минуте был единственным в матче и принес победу украинцам.

На 6-й минуте он забил и в ворота Португалии в Киеве 14 октября. Тогда украинцы выиграли 2:1.

И вот на 32-й минуте матча против Сербии Яремчук снова забил. На этот раз команды сыграли вничью 2:2 17 ноября.

Стоит добавить, что Яремчук также забил сборной Нигерии, спасая ничью в товарищеском матче 10 сентября.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Сербия – Украина Спорт Футбол
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