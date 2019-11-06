Забивной легионер близок к возвращению в УПЛ

9 Читати новину українською
Арни Вилхьялмссон вернется в УПЛ
Арни Вилхьялмссон вернется в УПЛ / ФК "Черноморец"

Бывший нападающий "Черноморца" Арни Вилхьялмссон перейдет в "Колос".

Исландец в сентябре покинул польскую Термалику и с тех пор остается без клуба. Об этом сообщает Dynamomania.com.

Читайте также: Игра с "Динамо" Загреб покажет, кто пройдет в 1/8 финала, – тренер "Шахтера"

В весенней части прошлого чемпионата УПЛ Вилхьялмссон на правах аренды выступал за "Черноморец". За "моряков" нападающий провел 14 матчей, отметившись 7 голами.

Летом Вилхьялмссон отказался от перехода в "Ворсклу". Также форвардом интересовались "Карпаты".

К слову, "Колос" идет на 8-м месте в турнирной таблице Favbet лиги, набрав 14 очков в 13 турах. Следующий матч новичок УПЛ проведет 10 ноября на выезде против "Зари".

blog_ava
Прогноз погоды на 6 ноября: в Украину возвращаются дожди
сегодня
349
Теги: Спорт Футбол ФК Черноморец ФК Колос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Челси" с "Аяксом" расписали сумасшедшую ничью 4:4 – курьезный автогол, 2 пенальти и 2 удаления
сегодня 07:27 "Челси" с "Аяксом" расписали сумасшедшую ничью 4:4 – курьезный автогол, 2 пенальти и 2 удаления
Юрій Семенюк 139
Черный кот выбежал на футбольное поле в Нью-Йорке и прервал игру: забавное видео
5 ноября 23:24 Черный кот выбежал на футбольное поле в Нью-Йорке и прервал игру: забавное видео
Юрій Семенюк 68
Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
5 ноября 21:12 Незабываемая победа: 22 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
Вісент Луїс 108
Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
5 ноября 19:14 Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
Андрій Тудовші 64
Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
5 ноября 07:50 Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
Станіслав Безушко 123
Новости
Больше новостей
Залиште відгук