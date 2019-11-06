Забивной легионер близок к возвращению в УПЛ

Бывший нападающий "Черноморца" Арни Вилхьялмссон перейдет в "Колос".

Исландец в сентябре покинул польскую Термалику и с тех пор остается без клуба. Об этом сообщает Dynamomania.com.

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В весенней части прошлого чемпионата УПЛ Вилхьялмссон на правах аренды выступал за "Черноморец". За "моряков" нападающий провел 14 матчей, отметившись 7 голами.

Летом Вилхьялмссон отказался от перехода в "Ворсклу". Также форвардом интересовались "Карпаты".

К слову, "Колос" идет на 8-м месте в турнирной таблице Favbet лиги, набрав 14 очков в 13 турах. Следующий матч новичок УПЛ проведет 10 ноября на выезде против "Зари".