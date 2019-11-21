Заблокированный в Украине "Яндекс" планирует показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Российские компании "Яндекс" и Rambler Group планируют приобрести права на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако Россией они решили не ограничиваться и хотят показывать эти матчи в Украине.

"Яндекс" не намерен ограничиваться правом трансляции только на территории России, утверждают два источника РБК. Интернет-компания претендует и на Украину, а также другие страны вокруг России. Их не называют.

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Стоит напомнить, что в Украине матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показывает "Медиа Группа Украина", куда входят каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Но компания пока не имеет права на показ нового турнира от УЕФА – Лиги конференций, которая стартует со следующего сезона.

По данным РБК, сумма контракта на показ матчей еврокубков на страны СНГ и Украине на три года может составить 200 миллионов евро.

И стоит напомнить, что в Украине "Яндекс" и все его сервисы находятся под запретом. Их наложили в 2017 году, а в марте 2019 тогда еще президент Украины Петр Порошенко продолжил его действие на три года.