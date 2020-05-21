24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Заблокировать доступ к порно: украинский боксер Беринчик призывает подписать петицию

- Читати новину українською
Денис Беринчик
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk

Украинский боксер Денис Беринчик призывает заблокировать доступ к порно в Украине. Непобедимый боксер просит подписать соответствующую петицию на сайте президента Украины.

Беринчик обратился к своим подписчикам в инстаграме. Он призвал поддержать петицию о блокировании доступа к порнографическим материалам в Украине.

Читайте также Pornhub запустил новый сайт Scrubhub: порнозвезды моют руки

Всем привет. Большая просьба проголосовать за петицию. Там поймете о чем речь. Родители, здоровая молодежь, все поймете, все мы взрослые люди. Надо собрать 25 тысяч,
– сказал Беринчик.

На данный момент петицию подписал 1 501 человек. До окончания сбора подписей осталось 68 дней.

Автор петиции просит применить механизм блокировки доступа к иностранным и украинским ресурсам, которые содержат порнографический характер.

Речь идет о компьютерных программах, фильмах, играх и тому подобное.

Стоит ли смотреть порно

Сексолог Ольга Власенко рассказала, что порно не стоит смотреть, если у одного из партнеров есть зависимость или отвращение ко взрослому видео.

В то же время можно смотреть порно вместе, когда обычная прелюдия надоела или вы хотите узнать что-то новое и сразу обсудить это с партнером.

Ученые не подтверждают наличия прямой связи между просмотром фильмов для взрослых и ухудшением физического или психологического здоровья.

Однако в некоторых исследованиях говорится о косвенном ущербе такого времяпрепровождения.

В частности, просмотр порно может привести к незащищенному сексу, насилию, нереалистичным стандартам сексуальности и ректильной дисфункции. 

Что известно о Беринчике

Украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в весовой категории 64 килограмма.

На профессиональном ринге Денис провел 13 поединков и все выиграл. В его активе 7 нокаутов.

Денис – интернациональный чемпион по версии WBO. Предыдущий бой украинец провел 22 февраля. В Броварах Беринчик одолел Эктора Сармьенто. 

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Денис Беринчик Порно Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта
20 мая , 17:14 Бил в бедро: украинский баскетболист признался, что хотел нарочно травмировать Коби Брайанта
Юрій Семенюк
День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео
20 мая , 11:08 День в истории: 11 лет назад "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА – видео
Михайло Гема
Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
19 мая , 20:06 Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
Юрій Семенюк