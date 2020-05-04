Забрала Крым, закрытый Донбасс: футболист сборной Украины объяснил, почему бы не поехал в Россию

Футболист сборной Украины Роман Безус рассказал, почему бы не поехал играть в чемпионат России. Сейчас Роман играет в Бельгии за клуб "Гент".

В прямом эфире Tribuna.com Безус заявил, что не понимает, как можно играть в футбол в России, поскольку РФ аннексировала Крым и напала на Украину.

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"Ситуация такова. Россия – напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал.

Но эта тема заела. Все говорят – я бы не поехал, кого ни спроси. Все потом хвалят – вот красавец. Это пиар новость. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать", – сказал Безус.

Что известно про Безуса? 29-летний футболист родом из Кременчуга. Выступал за "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр". В Бельгии играл за "Сент-Трюйден". Сейчас футболист "Гента".

Всего в России выступают 47 футболистов, которые имеют украинский паспорт. Самые известные из них: Ярослав Ракицкий, Олег Данченко, Иван Ордец, Денис Кулаков, Редван Мемешев.

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