В чемпионате Португалии, который также восстановился после длительной паузы, произошел скандальный инцидент. Фанаты забросали камнями автобус "Бенфики" после ничейного домашнего матча с "Тонделой".

В соцсетях появилось видео атаки на автобус португальской "Бенфики", пишет 24 канал. Подробнее На футболистов "Бенфики" напали с камнями: пострадавшие в больнице Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 (@SPolaris13) June 4, 2020 Нападение на автобус "Бенфики" После матча чемпионата Португалии "Тондела" – "Бенфика" фанаты напали и закидали камнями автобус лиссабонской команды. Это нападение от местных фанатов состоялось, несмотря на полицейский конвой, сопровождавший команду.

В результате нападения двое игроков столичного клуба попали в больницу. Пострадали (ранения осколками стекла) сербский полузащитник Андрия Живкович и немецкий хавбек Юлиан Вайгль.

Также в клубе обеспокоены моральным состоянием обоих футболистов, в частности немца Юлиана, которому уже приходилось видеть пережитое. В 2017 году в составе дортмундской "Боруссии" футболист пережил теракт против клубного автобуса команды. Тогда транспорт немецкого клуба направлялся на поединок Лиги чемпионов УЕФА против "Монако".

Добавим, что сам матч завершился безголевой ничьей – 0:0.