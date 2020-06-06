Забросали камнями: появилось видео нападения фанатов на автобус футболистов "Бенфики"
В чемпионате Португалии, который также восстановился после длительной паузы, произошел скандальный инцидент. Фанаты забросали камнями автобус "Бенфики" после ничейного домашнего матча с "Тонделой".
В соцсетях появилось видео атаки на автобус португальской "Бенфики", пишет 24 канал.
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Нападение на автобус "Бенфики"
- После матча чемпионата Португалии "Тондела" – "Бенфика" фанаты напали и закидали камнями автобус лиссабонской команды. Это нападение от местных фанатов состоялось, несмотря на полицейский конвой, сопровождавший команду.
- В результате нападения двое игроков столичного клуба попали в больницу. Пострадали (ранения осколками стекла) сербский полузащитник Андрия Живкович и немецкий хавбек Юлиан Вайгль.
- Также в клубе обеспокоены моральным состоянием обоих футболистов, в частности немца Юлиана, которому уже приходилось видеть пережитое. В 2017 году в составе дортмундской "Боруссии" футболист пережил теракт против клубного автобуса команды. Тогда транспорт немецкого клуба направлялся на поединок Лиги чемпионов УЕФА против "Монако".
- Добавим, что сам матч завершился безголевой ничьей – 0:0.
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