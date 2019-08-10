Забываем этот результат и готовимся к следующим матчам, – Хацкевич после поражения "Шахтеру"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал игру его команды против донецкого "Шахтера". А также назвал причины поражения в этом матче.

Напомним, "Шахтер" победил 2:1. За "горняков" забивали Жуниор Мораес и Марлос, а за "Динамо" – новичок Жерсон Родригеш.

А вот и видео: "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой

"Шахтер" сейчас свежее, и это было для всех очевидно. Поэтому мы не собирались играть с "горняками" в открытый футбол – не было смысла. Мы старались больше контролировать матч, но не всегда получалось. К тому же "Шахтер" играл хорошо и заставлял нас ошибаться.

При счете 1:1 мы могли забить. И где-то агрессивно могли сыграть позже. Но финальный штурм не помог.

Чемпионат только начинается. Поэтому забываем этот результат и готовимся к следующим матчам. Поэтому уже сегодня начнем готовиться к "Брюгге", – заявил после матча Александр Хацкевич.

Напомним, матч "Динамо" – "Брюгге" состоится во вторник, 13 августа. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в Киеве в 20:30. Онлайн матча – на сайте Спорт24.