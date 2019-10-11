Зачем Шевченко сейчас в "Милан", это средняя команда для Италии, – Маркевич

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что Андрей Шевченко возглавит итальянский "Милан". Глава Комитета национальных сборных команд УАФ считает, что Шевченко не стоит идти в "Милан".

По мнению Маркевича, "Милан" сейчас не соответствует топ-уровню и является посредственным клубом по итальянским меркам.

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Так зачем ему сейчас в "Милан"? Во-первых, там нет команды. Во-вторых, у него сборная сейчас хорошо играет. Дай Бог команда будет в финальной части Евро-2020. Нужно поехать, там команда должна себя проявить.

А позже он уже может думать. Возможно, и не в "Милан". Смотрел игру "Милана" не один раз. Там нет серьезных игроков, средняя команда для Италии, осталось одно название. Там можно просто сгореть, уже 4 тренера перед ним так сделали,

– сказал Мирон Богданович в интервью "Язык футбола".

Недавно "Милан" подписал двухлетний контракт со Стефано Пиоли, который на тренерском мостике сменил Марко Джампаоло.

Итальянские СМИ активно называли имя главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко среди главных претендентов на пост наставника "Милана".

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Однако Шевченко уже заявил, что не планирует покидать сборную Украины до окончания контракта – лета 2020 года.

"Милан" после семи туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Он отстает от "Ювентуса", который лидирует, на 10 баллов.