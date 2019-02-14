Задержанный за драки российский футболист Мамаев будет играть в футбол в СИЗО "Бутырка"
В четверг, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч, в котором примет участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Он там находится по решению суда
Матч пройдет в формате двух таймов по 20 минут. В игре примут участие исключительно подозреваемые – никакой игры с надзирателями не будет. Будут играть командами шесть на шесть – по пять полевых игроков и по одному вратарю.
Читайте также: Арест Кокорина и Мамаева: станет ли дело российских футболистов предупреждением для украинских
Мамаев сможет сыграть только со своими соседями по камере, поскольку с обвиняемыми из других камер он не может видеться согласно правилам содержания в СИЗО.
Официально игра будет проходить во время прогулки – единственной активности на свежем воздухе, которая официально разрешена подозреваемым в СИЗО.
При этом нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которого задержали вместе с Мамаевым, точно не примет участия в матче из-за боли в ноге.
В чем подозревают Мамаева и Кокорина
- 7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы.
- Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.
10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.
Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали. Последний раз – до 8 апреля.
Им грозит до двух лет лишения свободы.