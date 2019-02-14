Задержанный за драки российский футболист Мамаев будет играть в футбол в СИЗО "Бутырка"

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Павел Мамаев
Павел Мамаев / Sportbox

В четверг, 14 февраля, в СИЗО "Бутырка" состоится футбольный матч, в котором примет участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Он там находится по решению суда

Матч пройдет в формате двух таймов по 20 минут. В игре примут участие исключительно подозреваемые – никакой игры с надзирателями не будет. Будут играть командами шесть на шесть – по пять полевых игроков и по одному вратарю.

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Мамаев сможет сыграть только со своими соседями по камере, поскольку с обвиняемыми из других камер он не может видеться согласно правилам содержания в СИЗО.

Официально игра будет проходить во время прогулки – единственной активности на свежем воздухе, которая официально разрешена подозреваемым в СИЗО.

При этом нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которого задержали вместе с Мамаевым, точно не примет участия в матче из-за боли в ноге.

В чем подозревают Мамаева и Кокорина

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Теги: Новости России Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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