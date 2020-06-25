Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился медальными прогнозами на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году.

Гутцайт считает, что перенос не должен сильно сказаться на наших атлетах, и поделился прогнозами на Олимпийские игры. Об этом он рассказал в интервью "1+1".

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Прогнозы? Лучшие. Мы работаем над этим. У нас около 15-20 элитных спортсменов, которые могут завоевать медали на Олимпийских играх. Прогнозирую 15-20 медалей. В целом же, Игры – это шанс для всех спортсменов. Если спортсмен получил лицензию, у него уже есть возможность получить медаль,

– сказал министр.

Также он рассказал о строительстве спортивной инфраструктуры и развитии спорта в Украине:

Если мы построим – а мы построим спортивную инфраструктуру, если будут олимпийские базы, если мы реконструируем спортивные школы, где занимаются наши дети, то у нас есть большие шансы, чтобы наш спорт развивался, чтобы наши дети побеждали, чтобы наши спортсмены выигрывали чемпионаты мира и Европы. Посмотрите историю украинского спорта, сколько у нас чемпионов, призеров. Нужно работать. Нужно делать зарплаты для тренеров, потому что спортсмен не может тренироваться, не может становиться чемпионом, если тренер не получает достойную зарплату.

Перенос Олимпиады в Токио: коротко