Заедьте в гериатрические пансионаты или интернаты – там смертью пахнет, – пауэрлифтер-чемпион

Вторая часть разговора с Павлом Козаком о работе тренером и максимальных показателях, восстановлении и Паралимпиаде, Нике Вуйчиче и мечте.

В первой части Павел рассказал о жене и сестре, наибольшей победе и учебе, занятиях боксом и инклюзивности Львова – читайте по ссылке.

О работе без тренера

Без тренера тренируюсь всегда. Трудно в плане профессионализма, профессионализма, понимания нейротравмы теми же тренерами. Взять даже тенденцию по Украине, проще набрать физически здоровых, которые могут доехать из пункта "А" в пункт "Б", для них не нужно адаптировать залы. Арендатор зала, где я тренируюсь, имел целью сделать пандус в том помещении. Давно хотел это сделать, но владельцы этого помещения категорически против, поскольку оно арендованное и, как говорят, люди с инвалидностью неинтересны.

Читайте также: Уникальное приложение для людей с инвалидностью появится в Украине

Человеком, который дал мне "удочку, а не рыбу", помогал хорошей методикой и методологией был Кисилевич Анатолий Георгиевич. Он часто привозил мне нужную спортивную литературу, что дало мне толчок в развитии как спортсмена и тренера.

Проблемой отечественного спорта в целом, а не только инваспорта, является нехватка квалифицированных специалистов. Кто-то очень плотно сидит "на стакане", кто-то совсем непрофессиональный в специфике подготовки атлетов с нейротравмой. А кто-то, при всем своем большом желании тренировать меня, не находит понимания со стороны руководства или владельцев заведения. Поэтому приходилось тренироваться и тренировать самостоятельно.

О составлении программ тренировок

Не мало литературы было перечитано не мало на практике было испытано. Начинал я железо таскать в 85-й школе, у Фищука Юрия Богдановича, это мой первый хороший тренер, который впустил к себе в зал и заложил хорошую базу. Когда-то было много литературы на русском языке, белорусские издания хорошие были, оттуда и черпали информацию. Сейчас есть интернет. Не всегда что-то хорошее пишут. Имея тот опыт, который у меня есть, все время анализирую и удивляюсь на ту "ересь", которую делают или пишут люди…

О работе

Основная работа сейчас в Центре восстановительного лечения "Модричи", да я и работой это не назову, это уже часть меня.

Сейчас поступило предложение вернуться к работе персонального тренера. С физически здоровыми людьми проще работать, ты следишь за техникой, дыханием и всем остальным. Слушаешь какие запросы у человека и к чему он готовится. Когда ты знаешь сколько у тебя времени, просчитываешь все нюансы тренировочного процесса. Соответственно, складывается цикл на определенное количество недель, за которые ты должен вывести атлета на пик формы.

Физические нагрузки всегда должны быть дозированными, именно для того мы просчитываем цикличность, процентовку и пытаемся придерживаться режима. Первая заповедь хорошего тренера – не навреди! Здоровье атлета или обычного человека должно быть приоритетным вопросом для профессионального тренера.

О тренерской работе

С физически здоровыми проще, потому что ты не выдумываешь велосипед. Например, я не могу делать ни приседания, ни становую тягу, но я могу адаптироваться и выполнять тягу гантелей или штанги в наклоне или блочные тяги, чтобы качественно проработать свои широчайшие мышцы спины. Было бы желание и голова на плечах, а комбинировать можно по разному.

Для людей с нейротравмой стараюсь минимизировать или вообще исключать осевые нагрузки в сидячем положении, поскольку такие нагрузки часто противопоказаны и лишь ухудшают положение сломанного позвоночника. Когда ты работаешь с людьми с инвалидностью, то должен иметь максимум информации про эту травму, чтобы не спровоцировать осложнений. Чем выше уровень поражения, тем больше мышц парализовано, где есть полное, а частичное поражение.

Когда физически здоровый человек во время выполнения определенных упражнений, работает с весом стоя, нагрузка на позвоночник все время составляет 100-110%. Когда садится, имея опору на ягодицы и две здоровые ноги, нагрузка составляет 130-140%. Когда у человека есть нейротравма и ноги не функциональны, в них нет опоры, то нагрузка на сломанный позвоночник возрастает вдвое или даже втрое, в зависимости от упражнения, техники выполнения и угла скамьи, что есть противопоказано и может навредить здоровью.

Типичная ошибка всех новичков – погоня за весом. Ни к чему хорошему это не приводит, как следствие, ненужные травмы. Еще раз повторюсь, физические нагрузки должны быть дозированными, а вес придет сам, если соблюдать режим с тренировками, питанием и сном. Чудес не бывает, это работа и время.

О максимальных силовых показателях

Сейчас 150 кг с паузой не прожму, немножко времени еще надо, чтобы восстановиться, набрать форму. Я жал штангу весом 150 кг, когда весил около 57 килограммов. Нестабильно тренировался, питался абы как, недосыпал, похудел, как следствие, упали силовые показатели.

Мышечная масса для легковеса очень важна. С максимальным весом штанги работаю не чаще, как раз в 4 недели или даже раз в 2 месяца. Несмотря на то, что после женитьбы не выступал по жиму штанги лежа 2,5 года, и летом снова успешно вернулся к выступлениям и понял, что есть еще порох в пороховнице и есть чем воевать.

О восстановлении

В отношении каких целевых физпроцедур на восстановление или массажа, то с этим немного сложно... не всегда есть время или финансы. Всегда анализирую оправдывает ли цель средства и методы.

Финансово я не потягаюсь с людьми из Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Китая, Нигерии. Там все совсем по-другому, с тобой работает команда специалистов: тренеры, врачи, диетологи. Атлеты, кроме тренировок, не загружены другой работой. А ты должен работать на нескольких работах, чтобы содержать семью. Воронки, при наших заработках, из семейного бюджета 10 тысяч долларов в год на подготовку, когда у тебя жена в декретном отпуске и маленький ребенок...это нереально.

У меня коллега в 2010 году уехал в Дубаи, он был на фейс-контроле в том клубе, где я "зажигал" часто, говорит: "Паш, там и сумма умножается на 10-15 раз – это минимум".

Я готов пахать, готов отдаться в руки хорошему тренеру, когда будет адекватное отношение и хорошая финансовая поддержка. Спортсмены нужны молодые, здоровые, готовы, чтобы показывали заоблачные результаты, при этом инвестировать средства в их развитие особого желания ни у кого нет. Только вешать чужие лавры себе на шею есть желание у многих чиновников или тренеров после очередной победы определенного атлета.

Об участии в Паралимпиаде

Не буду участвовать, ибо я трезво смотрю на вещи. Нет времени и средств на качественную подготовку, именно качественную подготовку! Бегая по двум-трем работам, имея ребенка маленького, жену ... я выше головы не прыгну. Даже при наличии средств есть вещи, для которых тебе надо больше времени. Поэтому подготовиться и квалифицироваться на Паралимпиаду было бы нереально сложно.

Читайте также: Не концентрируюсь на негативе, потому что я не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко

У меня было дикое желание выполнить норматив мастера спорта Украины международного класса (МСУМК), но когда я впервые стал чемпионом, выполнил норматив и попал в сборную, не такую сборную я видел. Эйфория прошла, когда озвучили цифры. В свое время, когда Кучма был президентом, цифры были совсем другие, доплаты за МСУМК к зарплатк сборника составляли 30-40%. При Ющенко – половину урезали, Янукович – умножил все на 0. Сейчас ситуация еще хуже, поснимали ставки в тренеров, спортсменов. Решают, какие виды спорта являются приоритетными, какие нет. Плавание, фехтование, биатлон, гонки на лыжах – приоритетные. Есть разделение по классам, различные виды оружия, различные дистанции забегов или заплывов.

О "фигурном катании" на коляске

У меня манера езды достаточно экстремальная, но я технический, то есть, на своей коляске я запрыгивал на 25-сантиметровые бордюры, при этом не убивая колеса, прыгал по лестнице... Поднимаю переднюю часть тележки, закидываю корпус и меня сама инерция выносит. Практика, практика и еще раз практика. Время, когда выпадала такая возможность, в Украине или заграницей, любил покататься в скейт парке. Желание пропадало, когда тележка начинала сыпаться. Качественные компоненты – недешевое удовольствие. При наших дорогах и доступности, ресурс тележки быстро падает. Что для украинца, который передвигается на активной коляске, является обыденностью – это для немца или австрийца является экстримом.

Катался, по большей части, для себя, шлифовал технику езды. "Бегал" по вечерам на Сыхове, когда прерывался от зала или когда не тренировался: баланс, финты, повороты, все на задних колесах. Резина на асфальте очень быстро горит, цена пары хороших покрышек на сегодня – более 2000 гривен. Качество дешевым не бывает.

О программе "Первый контакт"

Она предполагала работу с людьми, у которых поражения спинного мозга или какое-то другие нейротравмы, но когнитивно сохранены. Если человек с когнитивными нарушениями, работали с ее родными, с окружением. Предоставлялись навыки техники перемещения на коляске, консультировал по работе кишечника, мочевого пузыря, профилактике пролежней, социалке. Помогали социализироваться, приспособиться. Именно с атовцами такой деятельностью начал заниматься с сентября 2014-го года, на базе военного госпиталя. Долгое время работал на волонтерских началах.

Читайте также: Города против людей: почему украинские мегаполисы недоступны для украинцев

О конфликтах со спортзалами

Имел конфликт со Sport life, категорически отказали в тренировке и работе у них. Аргументируя тем, что на тележке, при том, что у меня было опыта 12 лет только в "железном" спорте, и я на то время был уже мастером спорта международного класса по трем федерациями и чемпионом мира. Я то вопрос спустил тогда на тормозах, не конфликтовал. Увидел, что это не есть та среда, где мне будут рады, где смогу себя реализовать. Политика владельцев данной сети является совсем нелояльной к людям с инвалидностью.

Визитная карточка заведения – это его тренера, их достижения, профессионализм, профессионализм... Я не перевариваю в любых вещах любительства, потому что от этого зависит качество услуг, здоровья, а порой даже жизни клиента. Например, непрофессиональный механик на СТО выпустил автомобиль с подъемника, неподобающе отремонтировав его, что повлекло ДТП, вред имуществу, инвалидность, или унесло чью-то жизнь. Так же с тренировочным процессом – ты пренебрег, поставил человеку плохо технику, как следствие надрыв или разрыв мышц, сухожилий, протрузии, межпозвонковые грыжи. Правила биомеханики никто не отменял, но не все "специалисты" это понимают.

Про машину

Моя старушка "Ласточка" заехала сюда на польских бляхах. Растаможка стоила больше, чем само авто. Не знаю как я раньше справлялся без автомобиля. К хорошему быстро привыкаешь. Эта рабочая лошадка столько хорошего и мне, и людям сделала, на ней не знаю сколько десятков колясок перевозил только в госпиталь, атовцам. Без машины не мог закрыть в городе даже при хорошей погоде 2-3 вопроса, с машиной могу закрывать 8-10 вопросов. Опустил сиденье, затянул свою коляску, положил возле себя, а в багажном отделении могло ехать 2-3 коляски или средства гигиены. Без автомобиля такого не сделаешь. Это не пакет из супермаркета, который ты можешь на коленях везти. С машиной все значительно легче, проще, быстрее. Авто для человека на коляске – это необходимость. Да, это затраты, но это и комфорт и больше возможностей в том числе заработка. Обидно когда что-то очень затратное ломается, годы берут свое.

О публичных выступлениях

Я всегда был открыт к сотрудничеству с адекватными искренними людьми. Не старался быть ни для кого мотиватором, действительно, не старался. Никогда не ставил себе это за цель. Пытался лишь быть собой, быть настоящим и максимально снять нагрузку со своих родных и близких. И я только порадуюсь, если мой опыт, багаж знаний поможет кому-то легче адаптироваться, социализироваться в обществе.

Я был в таких условиях и положении, что неоднократно, мог выйти в окно или спиться. Я не имел морального права на такие вещи. Жизнь дается лишь раз – нужно ее прожить достойно, оставить по себе хорошую память. Я жил на 5 этаже, в доме без лифта, условий не было, было лишь желание вырваться, двигаться дальше. Это были сверхчеловеческие испытания, как для меня, так и для семьи. Где есть перила, я самостоятельно поднимаюсь по лестнице. Первые два-три этажа ты еще летишь, а на последнем уже еле дышишь.

О встрече с Ником Вуйчичем

Удалось пообщаться, но, честно говоря, от той встречи у меня только какой-то осадок остался. Увидел там людей (мы встречались на обеде в гостинице не той категории), чиновники, бизнесмены... Коммерция везде, здесь также ею разило. Дико было услышать от Садового Андрея Ивановича, что Вуйчич будет почетным советником по доступности. Будто у нас нет своих? Есть же Рыбальский Ярослав Владимирович и много других квалифицированных специалистов в сфере доступности. Много детей и взрослых с инвалидностью хотели бы с Вуйчичем пообщаться или увидеться ближе, а на "Арене Львов" такой возможности не было.

И относительно почетного советника по доступности... Вспоминаю проект "Социология социальной работы" в Политехнике, когда у нас преподавали специалисты из Канады, США, Англии, Австралии. Чтобы ты понимал, что их подход не актуален для нашего общества, культуры и условий. Так же и с Ником, ему повезло родиться не в той семье и не в той стране.

В Украине люди с легкими травмами или патологиями погибают от осложнений сотнями. Чем дальше от города, тем печальнее картина. Люди банально не имеют санузлов, надлежащего ухода или опекунов, не имеют с кем пообщаться, чахнут на глазах. Заедь в гериатрические пансионаты, специализированные интернаты, а там реально смертью пахнет. Печальные реалии жизни людей с инвалидностью в Украине.

О "золоте" на Чемпионате Европы 2010 года

Я привез из Вены много осадка, хоть и ехал туда в приподнятом настроении. Это было мое первое международное выступление с физически здоровыми атлетами. Ждал от того турнира коммерческого выхлопа. Четвертые соревнования за довольно короткий срок, чуть меня истощили но больше перегорел именно из-за организационных моментов.

Повез нас один владелец львовского спортивного клуба, чтобы мы представили его клуб и интересы. И не изложил всей информации. Рассказывал, что все затраты на поездку берет на себя, а на самом деле солгал нам. Пути назад уже не было и пришлось искать средства самостоятельно. За неделю до поездки я имел лишь половину от необходимой суммы. Озвучили, что турнир коммерческий, будет хороший призовой фонд. Я был уверен, что зайду на пьедестал и хоть отобью хоть часть средств. Только мы приехали в Вену, начались неприятные сюрпризы. Во-первых, 52-й категории не было уже 2 года в той федерации. Дали бумажку подписать, что если я хочу выступать, то выступать на две весовых категории выше. Я согласился без колебаний. Далее нам сказали, что к нам лояльно отнеслись, не надо по 75 евро вступительных платить, а в мандатной комиссии сказали, что надо заплатить вступительные. Плюс дорога, топливо, отель... Поездка стала возможной, благодаря старым друзьям – Петру Писарчуку и Назару Яцишину, именно они посодействовали финансово.

Тогда выступление на Чемпионате Европы нам стоило 700 евро на двоих. Не маленькие деньги на то время были. Мы вернулись во Львов, и когда эйфория от победы прошла, я сказал этому человеку, который дезинформировала нас: "Мужик, больше меня под такие сомнительные авантюры не подписывай". Я хоть и завоевал золото Чемпионата Европы, а малый (Богдан Кошулаб – парень-ампутант, которого я кучу лет тренирую) взял серебро, средства инвестированы в поездку мы не отбили, поскольку турнир оказался некоммерческим на самом деле. Нам просто соврали, чтобы заинтересовать и использовать в своих целях.

О самых ценных победах

Две значительные награды: в 2016-м году, перед женитьбой, когда закончил рекордом на Чемпионате Мира среди здоровых ребят. Несмотря на то, что сбросил несколько килограммов, но был на кураже. Мой день тогда был. Для меня и моей весовой категории, то выступление стало одним из лучших. Был готов на 145 кг в 56-ой категории, очень доволен результатом. И еще было на Чемпионате Украины в 2010 году, когда я зарубався с Войтком, когда первые две попытки мне не засчитали, а третьей попыткой я с последнего места вырываюсь на первое, выполняю норматив мастера спорта Украины международного класса и становлюсь чемпионом.

О мечте и цели

Никогда не пускал все по течению. Если плыл по течению, то очень короткий период, чтобы сэкономить силы на рывок. Я по своей натуре бунтарь. Кто-то скажет, что я конфликтный, но это не правда. Я люблю иметь дело с адекватными людьми и открыт к любому сотрудничеству. Люблю, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.

Хочется зацепиться за нормальную работу, чтобы иметь время на себя. И последнее предложение работы персональным тренером я рассматриваю как такую возможность: когда я смогу заниматься и людьми, и собой, и смогу качественно расти. На каком уровне это будет, это уже другой вопрос. Если найдутся люди инициативные, которые захотят приобщиться гривной, то буди лишь рад.

Хотелось бы в перспективе иметь свой благотворительный фонд, спортивный комплекс, или что-то вроде реабилитационного центра. Проблема инвалидности всегда была, есть и будет. Бытового, производственного травматизма, неврологических заболеваний никто не отменял. Инициативы создания и функционирования таких заведений должны поддерживаться на местном и государственном уровнях. Такие заведения должны функционировать на постоянной основе, где человек будет иметь условия потренироваться, поплавать, какие-то физпроцедуры принять, тележка подремонтировать. Чтобы центры и услуги были доступными, как физически, так и финансово.

Сотрудничество должно строиться на взаимовыгодных условиях. В большинстве случаев или на твоем горбу хотят выехать в рай, или тебе в лучшем случае 10%, а им 90%. Я не мальчик с улицы и я не новичок в спорте, общественной деятельности или реабилитации. У меня школа жизни хорошая. Каждый человек хочет, чтобы его труд оценивался должным образом, но и квалификация должна соответствовать оплате. Большое счастье работать в хорошей команде. Такая команда непременно будет иметь успех в своей сфере деятельности.

Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак