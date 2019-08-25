Заграничный клуб отказывается продать нападающего сборной Украины

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото из открытых источников

Нападающий бельгийского "Гента" украинец Роман Яремчук не покинет команду этим летом. Об этом заявил технический директор клуба Мишель Луважи.

По словам Луважи, Роман Яремчук не продается в это трансферное окно.

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Трансфер Яремчука в другой клуб? Он не продается,
– цитирует Луважи voetbalprimeur.be.

Этим летом интерес к Яремчуку приписывали двум римским командам – "Лацио" и "Роме". Также на 23-летнего украинца якобы претендовал турецкий "Галатасарай" и немецкий "Айнтрахт".

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 8 матчей за "Гент". Украинский нападающий забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 года.

Также "Гент" Яремчука борется за то, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. В плей-офф квалификации бельгийцы в первом матче победили хорватскую "Риеку" (2:1). Матч-ответ состоится в четверг, 29-го августа.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы
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