Заграничный клуб отказывается продать нападающего сборной Украины

Нападающий бельгийского "Гента" украинец Роман Яремчук не покинет команду этим летом. Об этом заявил технический директор клуба Мишель Луважи.

По словам Луважи, Роман Яремчук не продается в это трансферное окно.

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Трансфер Яремчука в другой клуб? Он не продается,

– цитирует Луважи voetbalprimeur.be.

Этим летом интерес к Яремчуку приписывали двум римским командам – "Лацио" и "Роме". Также на 23-летнего украинца якобы претендовал турецкий "Галатасарай" и немецкий "Айнтрахт".

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 8 матчей за "Гент". Украинский нападающий забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Романа с бельгийским клубом истекает в июне 2021 года.

Также "Гент" Яремчука борется за то, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. В плей-офф квалификации бельгийцы в первом матче победили хорватскую "Риеку" (2:1). Матч-ответ состоится в четверг, 29-го августа.