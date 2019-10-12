Захожий победил экс-соперника Кличко, Иванов техническим нокаутом сохранил титул
Украинские боксеры Александр Захожий и Петр Иванов одержали победы на вечере бокса в немецком городе Карлсруэ.
Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге, победив единогласным решением судей американца Кевина Джонсона.
Читайте также: Усик набрал 7 килограммов, но Уизерспун серьезно перевесил украинца
Кевин Джонсон известен украинским фанатам, поскольку в 2009 году дрался против Виталия Кличко. Поединок завершился победой украинца.
Тренером Захожего в этом бою был экс-тренер Александра Усика Сергей Ватаманюк.
Для Захожего это 13 победа на профессиональном ринге. 11 боев украинец выиграл нокаутом.
В другом поединке украинец Петр Иванов победил словака Владимира Белуйского. Украинец одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.
Иванов защитил пояс WBC среди молодежи во втором среднем весе. Для Петра это 11-я победа.
В главном событии вечера Владислав Сиренко сразится против Айвана Ди Берардино. Посмотреть поединок можно по ссылке.