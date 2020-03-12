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Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен из-за коронавируса

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Власть норвежского Осло приняла решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса.

Гонки должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. На этапе должны были состояться спринтерские гонки, преследования и масс-старты. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.

Несколько ранее Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии могут отменить из-за коронавируса

В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендации власти.

Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии,
– сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сеттер.

  • Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится уже в четверг, 12 марта, гонки будут проходить в Контиолахти (Финляндия).
  • Первые коррективы внесли на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. Там все гонки проходили при пустых трибунах.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Норвегия Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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