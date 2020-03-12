Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменен из-за коронавируса
Власть норвежского Осло приняла решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса.
Гонки должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. На этапе должны были состояться спринтерские гонки, преследования и масс-старты. Оргкомитет соревнований сообщил, что гонки не переносятся и не откладываются.
Несколько ранее Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии могут отменить из-за коронавируса
В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендации власти.
Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии,
– сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сеттер.
- Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится уже в четверг, 12 марта, гонки будут проходить в Контиолахти (Финляндия).
- Первые коррективы внесли на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. Там все гонки проходили при пустых трибунах.
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