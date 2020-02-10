Закрыть границы и объявить войну, – Марченко о недопуске украинских спортсменов в Россию

Бывшая первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал, как относится к запрету украинским спортсменам ездить в Россию за государственные деньги.

Интервью с украинцем вышло на Youtube-канале "SPORT TRAVELER UA".

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"Запрет спортсменам ехать на соревнования в Россию? Я считаю, что это должен быть выбор каждого. Каждый должен расценивать ситуацию, как он это видит со своей стороны. У многих там родственники есть в России, как им можно запретить ездить в Россию, если у него там родственники? Он не обязан соглашаться с политикой России как государства. Но и в России много людей, которые не разделяют точку зрения государства. Как с ними быть? К сожалению, это наш сосед, и с этим ничего не поделаешь. Он территориально никуда не денется.

Ну а для спортсменов, как это было в случае с биатлонистами, нужны были очки. Я понимаю, что это не обязательно, но каждый должен для себя решать сам. Ну и если позиция государства такая, что мы не пускаем туда спортсменов, то мы должны закрыть и границу, должны объявить войну. Но у нас ни там, ни там. Поэтому, если у государства нет достаточно четкой позиции по этому поводу, то почему они навязывают спортсменам другое? Трудно сказать. Если закрывать границу, то всем, почему только спортсменам закрывать?,

– сказал Илья Марченко.

В понедельник, 10 февраля, Илья Марченко (№255 ATP) стартовал с победы на челленджере во французском Шербурге. В матче первого круга украинец в двух быстрых сетах одолел Матса Мораинга из Германии – 6:3, 6:4.