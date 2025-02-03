Замечательная игра Леня помогла победить "Атланте", "Лейкерс" Михайлюка потерпели фиаско: видео

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели очередные матчи за свои команды в рамках регулярного чемпионата НБА. Команда Михайлюка "Лейкерс" потерпели поражение, а вот "Атланта" Леня одержала победу.

Голден Стейт – Лейкерс 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)

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Хозяева паркета в первой четверти захватили инициативу и сделали рывок +14. К середине второй четверти "Лейкерс" удалось сократить отставание до +1, однако "Голден Стейт" снова ушли в небольшой отрыв +7. В третьей 12-минутке гости впервые в матче вышли вперед +10. Однако "Голден Стэйт" быстро ликвидировал отставание. В заключительной четверти "Голден Стэйт" не оставили шансов гостям, выиграв ее 27:15, что и позволило праздновать общую победу.

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата против "Голден Стейт". Святослав провел на паркете 2 минуты и 8 секунд. За это время он набрал 2 очка, реализовав единственный бросок с игры.

Финикс – Атланта 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)

Настоящие качели устроили "Финикс" и "Атланта". В первой четверти команды обменивались яркими атаками и не позволяли друг другу уйти в отрыв. Во второй четверти гостям удалось вырваться вперед +10, однако "Санс" все равно ликвидировали отставание. В третьей четверти уже "Финикс" сумел уйти в отрыв, который сохранялся до середины конечной четверти. Однако "Атланте" удалось переломить ход противостояния и вырвать тяжелую победу.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел на паркете 18 минут и 20 секунд. За это время он набрал 7 очков, сделал 9 подборов, сделал 1 результативную передачу и 1 блок-шот.

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