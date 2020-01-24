Замена Русину: "Заря" подписала черногорского нападающего

"Заря" подписала очередного новичка, которым стал 23-летний черногорский форвард Михаил Перович.

Официального подтверждения со стороны ФК "Заря" пока нет, но по данным ресурса из Черногории Vijesti, нападающий поставил подпись под контрактом, рассчитанным на два с половиной года.

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Рад быть частью такого клуба, как "Заря", и надеюсь, что покажу хорошую игру и забью как можно больше голов. Это большой вызов, но я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие украинского клуба,

– цитирует Перовича черногорское издание.

Ранее "Зарю" покинули два форварда – Филипп Будковский перешел в "Десну", Назарий Русин вернулся в "Динамо".

В зимнее трансферное окно "Заря" подписала двух новичков – латвийского полузащитника Андрейса Циганикса и хавбека Ловро Цвека из Хорватии.

На зимний перерыв "Заря" пошла на третьем месте УПЛ с отставанием от "Динамо" в два очка. Первый матч после возобновления чемпионата Украины луганчане проведут 22 января на выезде против "Мариуполя".