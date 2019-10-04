"Запорожье" дома победило "Николаев", "Мавпы" в овертайме вырвали победу у "Соколов"

"Запорожье" в первом домашнем матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги обыграло "Николаев". Поединок завершился со счетом 84:73

Запорожье – Николаев 84:73 (31:20, 19:12, 15:25, 19:16)

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Первую половину лучше провели действующие бронзовые призеры, которые завладели солидным преимуществом по итогам 20 минут игры. Запорожцы еще за первую четверть набрали 31 очко, уйдя на большой перерыв с 50 баллами в активе. Команда Валерия Плеханова лучше атаковала с игры, доминировала в краске и меньше теряла мяч, сделав всего 6 потерь за первую половину матча.

У гостей проблем хватало: команда Виталия Черния атаковала с худшим процентом, а что более важно, имела серьезные проблемы в защите. Тандем американцев "Запорожья" Рэндольф – Столлворт и украинский форвард Шевченко еще до большого перерыва записали в актив двухзначное количество очков.

В третьей четверти гости сумели вернуться в игру. "Николаев" добавил в защите, а активные действия Роби и Луценко в нападении помогли корабелам избавиться двухзначного отставания. Но решающий отрезок матча все же лучше провели хозяева. Запорожцы сделали рывок в дебюте четвертой четверти, вернув себе двухзначное преимущество, которое не отпускали уже до конца матча. "Запорожье" чуть хуже провело вторую половину, но за счет добытого преимущества в первой удержало победу в матче с "Николаевом" – 84:73.

Черкасские Мавпы – Харьковские Соколы 104:102 ОТ (33:27, 27:21, 12:19, 23:28, 9:7)

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"Черкасские Мавпы" вырвали в овертайме победу у "Харьковских Соколов" в стартовом для себя поединке регулярного чемпионата Суперлиги.

Команды слишком соскучились по официальным поединками, поэтому сразу бросились наверстывать время летнего межсезонья. Только за первую четверть соперники набрали 60 очков на двоих. Во второй добавили еще 48. При этом хозяева были впереди – 60:48. Вдохновлял партнеров к стартовой победе Кольченко. За первую половину он набрал 27 очков, реализовав 7 из 9-ти трехочковых.

И мощное давление "Мавп" не сломило "Соколов". С возобновлением игры возобновилась и интрига. Кольченко, похоже, потратил весь свой потенциал за сверхмощную первую половину. Зато харьковчане постепенно сократили отставание и в заключительной четверти впервые вышли вперед.

Поединок затянулся во времени более чем на 2 часа. Но и этого оказалось мало, чтобы определить победителя. Впервые в новом сезоне Суперлиги команды играли овертайм, в конце которого счет вновь выровнялся. И почти два с половиной часа борьбы остановил Райт.