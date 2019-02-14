"Запорожье" на последних минутах драматично выиграло у "Политехника" на выезде: видео

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"Запорожье" на последних минутах драматично выиграло у "Политехника" на выезде: видео

Баскетбольный матч между "Политехником" и "Запорожьем" в Харькове отличился настоящим триллером в конце игры. Она принесла победу гостям.

Харьковчане лучше начали матч и сразу организовали мини-рывок 5:0. Однако запорожцы сумели еще в первой четверти сравнять счет. Хотя на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Политехника" 21:19.

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Во второй десятиминутке на паркете болельщики продолжили наблюдать равную и интересную борьбу: команды по очереди выходили в лидеры матча. Несколько лучше это получалось у хозяев, которые сумели удалиться на 7 баллов, но команда Плеханова очень быстро оппонентов настила. На большой перерыв коллективы ушли при счете 45:43.

В третьей четверти мощный старт выдали харьковчане: Кромер и компания организовали рывок для своей команды и повели +8. Но гости были против и снова сравняли счет в конце периода.

В настоящий триллер превратилось последнее время. Каждые несколько десятков секунд менялся лидер в "Локомотиве", но сильнее все же в концовке оказались гости, которые и получили очередную победу в рамках Суперлиги Пари-Матч.

Политехник – Запорожье 86:90 (21:19, 24:24, 21:22, 19:25)

Видео последней минуты матча Политехник – Запорожье

 

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Теги: Спорт Баскетбол БК Запорожье БК Политехник
Источник: 24 Канал
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